Психологу, коучу или бизнес-тренеру

MindBoost поможет найти первых клиентов или подписчиков для социальных сетей

Заявите о себе

MindBoost помогает специалистам из разных сфер
достичь большей узнаваемости и привлечь новых клиентов в социальных сетях Вконтакте и Телеграм посредством размещения публикаций на наших собственных образовательных площадках
Психология саморазвития
>122к подписчиков
Группа Вконтакте, ориентированная на массовую аудиторию. В информационной ленте преобладает образовательный, юмористический и мотивационный контент.

Возрастная категория: от 18 до 45 лет
Пол: 79% Ж / 21% М
Психохаки
>33к подписчиков
Авторский Телеграм-канал социального психолога о психологии, мотивации и саморазвитии.
Платежеспособная аудитория, интересующаяся собственным образованием.

Возрастная категория: от 18 до 25 лет
Пол: 70% Ж / 30% М
Как мы работаем
Заявка
Вы оставляете заявку на сайте или в удобном для вас мессенджере, выбрав тариф
Консультация
Вы получаете рекомендации по формату размещения на выбранной вами площадке
Оплата
После того, как мы согласуем с вами дату и публикацию, вы оплачиваете размещение
Размещение
В точно назначенное время о вас узнают ваши будущие клиенты или подписчики
Наши тарифы
При первом заказе на сайте вы получаете скидку 10% на любой тариф
Размещение в группе ВК
Стандартное
2 499 ₽
  • 1 интеграция в ВК
  • Консультация по продвижению
  • Рекламная запись размещается на неделю
  • Маркировка рекламы
Оставить заявку
Размещение в Телеграм-канале
Эффективное
11 499 ₽
  • 1 интеграция в ТГ
  • Консультация по продвижению
  • Персональный менеджер
  • Нативные форматы размещения
  • Рекламная запись размещается навсегда
  • Маркировка рекламы
Оставить заявку
Размещение в ВК + ТГ
Максимальное
12 499 ₽
  • 2 интеграции в ВК
  • 2 интеграции в ТГ
  • Консультация по продвижению
  • Персональный менеджер
  • Нативные форматы размещения в ВК и ТГ
  • Повышенный охват и конверсия
  • Рекламные записи размещаются навсегда
  • Маркировка рекламы
Оставить заявку
Отзывы наших постоянных клиентов
  • Анастасия Фролова
    Клинический психолог
    Заказывала размещение в Телеграм собственных консультационных услуг. Нашла себе новых постоянных клиентов. Теперь придется расширять окно для записи. Еще раз спасибо MindBoost за эффективное, недорогое размещение.
  • Виктория Меркулова
    Корпоративный коуч
    Вечером оставила заявку и договорилась о продвижении моей группы Вконтакте про личностный рост и корпоративную мотивацию. Сотрудники MindBoost ответили на все мои вопросы и посоветовали лучший формат размещения. Думаю попробовать продвигать свой Телеграм-канал.
  • Дмитрий Шведов
    Бизнес-тренер
    Заказывал у ребят тариф максимум для своего тренинга по ораторскому искусству. Сделали все быстро и качественно. Результат До и После меня поразил!
Часто задаваемые вопросы
Заказать продвижение
Свяжитесь с нами сейчас и получите скидку 10% на первый заказ!
Made on
Tilda