Анастасия Фролова

Клинический психолог Заказывала размещение в Телеграм собственных консультационных услуг. Нашла себе новых постоянных клиентов. Теперь придется расширять окно для записи. Еще раз спасибо MindBoost за эффективное, недорогое размещение.

Виктория Меркулова

Корпоративный коуч Вечером оставила заявку и договорилась о продвижении моей группы Вконтакте про личностный рост и корпоративную мотивацию. Сотрудники MindBoost ответили на все мои вопросы и посоветовали лучший формат размещения. Думаю попробовать продвигать свой Телеграм-канал.