MindBoost поможет найти первых клиентов или подписчиков для социальных сетей
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MindBoost помогает специалистам из разных сфер достичь большей узнаваемости и привлечь новых клиентов в социальных сетях Вконтакте и Телеграм посредством размещения публикаций на наших собственных образовательных площадках
Заказывала размещение в Телеграм собственных консультационных услуг. Нашла себе новых постоянных клиентов. Теперь придется расширять окно для записи. Еще раз спасибо MindBoost за эффективное, недорогое размещение.
Виктория Меркулова Корпоративный коуч
Вечером оставила заявку и договорилась о продвижении моей группы Вконтакте про личностный рост и корпоративную мотивацию. Сотрудники MindBoost ответили на все мои вопросы и посоветовали лучший формат размещения. Думаю попробовать продвигать свой Телеграм-канал.
Дмитрий Шведов Бизнес-тренер
Заказывал у ребят тариф максимум для своего тренинга по ораторскому искусству. Сделали все быстро и качественно. Результат До и После меня поразил!
Часто задаваемые вопросы
Мы рекламируем услуги психологов, коучей, бизнес-тренеров, образовательных и развивающих платформ.
Все зависит от ваших индивидуальных задач. Для набора подписчиков прекрасно подойдет тариф Максимальный, а для продвижения собственных услуг рекомендуем ознакомиться с тарифом Стандартный и Эффективный.
Мы предлагаем эффективные услуги на базе продвижения через собственные информационные площадки (ВК и Телеграм) без посредников и дополнительных трат. Наши специалисты ежедневно развивают и привлекают целевую аудиторию, которая может подойти именно вам.
Все зависит от того, что вы рекламируете и качества рекламного материала.
Нет. Наши сообщества существуют уже длительное время, и все подписчики набирались органическим способом продвижения. Вы можете самостоятельно убедиться в высокой активности и отклике аудитории, перейдя в наши тематические сообщества.
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